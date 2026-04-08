    • 08 апреля, 2026
    • 20:10
    В Пермском крае убивший учительницу школьник арестован на два месяца

    17-летнего школьника, убившего учительницу на крыльце школы Добрянки в Пермском крае РФ, арестовали на два месяца.

    Как передает Report, об этом сообщили РЕН ТВ в Пермском краевом суде.

    Отметим, что нападение произошло 7 апреля. Учительница была госпитализирована, и впоследствии в больнице скончалась от полученных травм.

    По данным СМИ, подросток состоял на учете в полиции. У него были серьезные проблемы с учебой, и учительница планировала не допустить его к экзаменам.

    В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.

    Нападение с ножом Россия Пермский край
    Rusiyada müəlliməni öldürən məktəbli iki ay müddətinə həbs edilib

    Последние новости

    20:38

    В Азербайджане ужесточаются требования по безопасности для интернет-провайдеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    20:26

    Трамп: Переговоры с Ираном будут идти в закрытом формате

    Другие страны
    20:22
    Фото

    В Турции ливни привели к гибели двух человек

    В регионе
    20:10

    В Пермском крае убивший учительницу школьник арестован на два месяца

    В регионе
    19:58

    Арагчи и Байрамов обсудили текущую ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:52

    Трамп: Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:49

    Глава МИД Эстонии завтра посетит Армению

    Другие страны
    19:46

    В Ливане в ходе сегодняшних атак погибли 89 человек, 800 ранены

    Другие страны
    19:36

    Иран атаковал объекты нефтяной корпорации и электростанцию в Кувейте

    Другие страны
    Лента новостей