В Пермском крае убивший учительницу школьник арестован на два месяца

17-летнего школьника, убившего учительницу на крыльце школы Добрянки в Пермском крае РФ, арестовали на два месяца.

Как передает Report, об этом сообщили РЕН ТВ в Пермском краевом суде.

Отметим, что нападение произошло 7 апреля. Учительница была госпитализирована, и впоследствии в больнице скончалась от полученных травм.

По данным СМИ, подросток состоял на учете в полиции. У него были серьезные проблемы с учебой, и учительница планировала не допустить его к экзаменам.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.