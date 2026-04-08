В Пермском крае убивший учительницу школьник арестован на два месяца
В регионе
- 08 апреля, 2026
- 20:10
17-летнего школьника, убившего учительницу на крыльце школы Добрянки в Пермском крае РФ, арестовали на два месяца.
Как передает Report, об этом сообщили РЕН ТВ в Пермском краевом суде.
Отметим, что нападение произошло 7 апреля. Учительница была госпитализирована, и впоследствии в больнице скончалась от полученных травм.
По данным СМИ, подросток состоял на учете в полиции. У него были серьезные проблемы с учебой, и учительница планировала не допустить его к экзаменам.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.
