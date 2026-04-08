Трамп: Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе телефонного интервью телеканалу PBS.

"Это отдельная стычка", - сказал он, комментируя продолжающиеся удары Израиля по Ливану.

Трамп также отметил, что движение "Хезболлах" не включена в данную сделку.

19:39

Белый дом исходит из того, что договоренности между США и Ираном о прекращении огня не касаются Ливана.

Как передает Report, об этом корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщил в соцсети X.

"Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила мне, что Ливане не является частью договоренностей о прекращении огня с Ираном", - отметил он.