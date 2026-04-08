Трамп: Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня - ОБНОВЛЕНО
- 08 апреля, 2026
- 19:52
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня между США и Ираном.
Как передает Report, об этом он заявил в ходе телефонного интервью телеканалу PBS.
"Это отдельная стычка", - сказал он, комментируя продолжающиеся удары Израиля по Ливану.
Трамп также отметил, что движение "Хезболлах" не включена в данную сделку.
Белый дом исходит из того, что договоренности между США и Ираном о прекращении огня не касаются Ливана.
Как передает Report, об этом корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщил в соцсети X.
"Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила мне, что Ливане не является частью договоренностей о прекращении огня с Ираном", - отметил он.