    • 08 апреля, 2026
    • 19:52
    Трамп: Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня - ОБНОВЛЕНО

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе телефонного интервью телеканалу PBS.

    "Это отдельная стычка", - сказал он, комментируя продолжающиеся удары Израиля по Ливану.

    Трамп также отметил, что движение "Хезболлах" не включена в данную сделку.

    Белый дом исходит из того, что договоренности между США и Ираном о прекращении огня не касаются Ливана.

    Как передает Report, об этом корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщил в соцсети X.

    "Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила мне, что Ливане не является частью договоренностей о прекращении огня с Ираном", - отметил он.

    Переговоры между США и Ираном Ливан Соединенные Штаты Америки (США) Иран Кэролайн Ливитт Дональд Трамп
    Tramp: Livan ikihəftəlik atəşkəs razılaşmasına daxil edilməyib - YENİLƏNİB
    Media: White House says US-Iran ceasefire does not include Lebanon

    20:38

    В Азербайджане ужесточаются требования по безопасности для интернет-провайдеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    20:26

    Трамп: Переговоры с Ираном будут идти в закрытом формате

    20:22
    В Турции ливни привели к гибели двух человек

    20:10

    В Пермском крае убивший учительницу школьник арестован на два месяца

    19:58

    Арагчи и Байрамов обсудили текущую ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНО

    19:52

    Трамп: Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня - ОБНОВЛЕНО

    19:49

    Глава МИД Эстонии завтра посетит Армению

    19:46

    В Ливане в ходе сегодняшних атак погибли 89 человек, 800 ранены

    19:36

    Иран атаковал объекты нефтяной корпорации и электростанцию в Кувейте

