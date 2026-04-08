Глава МИД Эстонии завтра посетит Армению

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 9 апреля посетит Армению с двухдневным визитом.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице МИД Эстонии в соцсети Х.

    "Министр Маргус Цахкна примет участие в открытии нашего посольства в Ереване, встретится с президентом (Армении) Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться региональная безопасность, российско-украинский конфликт, события на Ближнем Востоке, партнерство ЕС и Армении, визовый вопрос и наращивание торговли между двумя странами, а также будет подписан меморандум о сотрудничестве.

    "Эстония поддерживает мирные усилия Армении и Азербайджана и укрепление связей с ЕС, а также расширение сотрудничества в цифровой, кибернетической и экономической сферах", - отметили в ведомстве.

    Маргус Цахкна МИД Эстонии Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Estoniyanın XİN rəhbəri sabah Ermənistana səfər edəcək

