Кац: Израиль усилит удары по Ирану в ответ на непрекращающиеся атаки

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о планах усилить удары по Ирану и расширить список целей в ответ на непрекращающиеся ракетные атаки со стороны ИРИ.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

"Премьер Биньямин Нетаньяху и я предупредили Иран о необходимости прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля. Несмотря на предупреждения, обстрелы продолжаются. Поэтому удары армии Израиля по Ирану будут усилены и расширены на дополнительные цели и сферы, - отметил он.