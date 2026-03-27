Кац: Израиль усилит удары по Ирану в ответ на непрекращающиеся атаки
Другие страны
- 27 марта, 2026
- 15:07
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о планах усилить удары по Ирану и расширить список целей в ответ на непрекращающиеся ракетные атаки со стороны ИРИ.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
"Премьер Биньямин Нетаньяху и я предупредили Иран о необходимости прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля. Несмотря на предупреждения, обстрелы продолжаются. Поэтому удары армии Израиля по Ирану будут усилены и расширены на дополнительные цели и сферы, - отметил он.
Последние новости
15:39
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревогаДругие страны
15:36
Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 4%Финансы
15:30
Баба Эль-Бекай: Восстановление религиозных памятников в Карабахе вызывает глубокое уважениеКарабах
15:28
В Непале вертолет с пятью пассажирами на борту исчез с радаровДругие страны
15:20
Путешественница из Германии: Карабах впечатляет темпами строительства и сохранением традицийКарабах
15:18
В Лянкяране произошло землетрясениеПроисшествия
15:07
Кац: Израиль усилит удары по Ирану в ответ на непрекращающиеся атакиДругие страны
14:42
Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%Бизнес
14:17