Kats: İsrail İrana zərbələri gücləndirəcək
- 27 mart, 2026
- 15:18
İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats İran tərəfindən davam edən raket hücumlarına cavab olaraq bu ölkəyə zərbələrin gücləndirilməsi və hədəflərin siyahısının genişləndirilməsinin planlaşdırıldığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i məlumat yayıb.
"Baş nazir Benyamin Netanyahu və mən İranı İsrailin mülki əhalisinə raket atəşlərini dayandırmağa çağırdıq. Xəbərdarlıqlara baxmayaraq, atəş davam edir. Buna görə də İsrail ordusunun İrana hücumları gücləndirilərək əlavə hədəflərə və sahələrə genişləndiriləcək", - o qeyd edib.
15:18