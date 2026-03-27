    Джей Пайпер: Освобожденные территории Азербайджана стремительно развиваются

    • 27 марта, 2026
    • 13:07
    Джей Пайпер: Освобожденные территории Азербайджана стремительно развиваются

    Строительство новых дорог, мостов и зданий на освобожденных территориях Азербайджана свидетельствует о стремительном развитии региона.

    Об этом корреспонденту Report в Зангилане заявил путешественник из США Джей Пайпер, посещающий регион в составе делегации международных путешественников.

    "Это мой первый визит (в Карабах и Восточный Зангезур - ред.), и я очень счастлив видеть все те улучшения, которые здесь происходят: дороги, здания, инфраструктуру и новые мосты. Все очень чисто, прогресс очевиден", отметил он.

    Пайпер подчеркнул, что это его второй визит в Азербайджан. Первый визит в страну состоялся в 2008 году. По его словам, за это время колоссальные изменения произошли даже в самом Баку.

    Говоря о поездке по освобожденным территориям Азербайджана, путешественник особо выделил город Агдам: "Я читал об Агдаме еще до приезда сюда и знал, что он был полностью разрушен. Увидеть вчера своими глазами все новые постройки и то, как восстанавливается этот город, было по-настоящему впечатляюще".

    Путешественник выразил намерение вернуться в регион через несколько лет: "Я определенно приеду сюда снова, чтобы увидеть еще больше улучшений. Надеюсь, что через несколько лет туристы смогут свободно посещать эти места, помогая экономике и наблюдая за тем, как Азербайджан развивает этот регион".

    13:13

    Лили Уэст: Я не путешествовал 7 лет, но ради поездки в Карабах сделал исключение

    Карабах
    13:07

    Джей Пайпер: Освобожденные территории Азербайджана стремительно развиваются

    Карабах
    12:39

    Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в MLS

    Футбол
    12:37

    Кувейтский порт "Мубарак аль-Кабир" подвергся атаке БПЛА и ракет

    Другие страны
    12:35
    Фото

    Россия отправила очередную партию гумпомощи Ирану через Азербайджан — ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    12:23

    Международные путешественники посетили Зангилан

    Карабах
    12:23

    Бочорошвили: Грузия готова возобновить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    12:08

    По итогам заседания ЕАЭС подписаны 12 документов

    В регионе
    12:07

    Григорян: Ереван считает транзит через Азербайджан ключом к росту торговли

    В регионе
    Лента новостей