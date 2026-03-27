Джей Пайпер: Освобожденные территории Азербайджана стремительно развиваются

Строительство новых дорог, мостов и зданий на освобожденных территориях Азербайджана свидетельствует о стремительном развитии региона.

Об этом корреспонденту Report в Зангилане заявил путешественник из США Джей Пайпер, посещающий регион в составе делегации международных путешественников.

"Это мой первый визит (в Карабах и Восточный Зангезур - ред.), и я очень счастлив видеть все те улучшения, которые здесь происходят: дороги, здания, инфраструктуру и новые мосты. Все очень чисто, прогресс очевиден", отметил он.

Пайпер подчеркнул, что это его второй визит в Азербайджан. Первый визит в страну состоялся в 2008 году. По его словам, за это время колоссальные изменения произошли даже в самом Баку.

Говоря о поездке по освобожденным территориям Азербайджана, путешественник особо выделил город Агдам: "Я читал об Агдаме еще до приезда сюда и знал, что он был полностью разрушен. Увидеть вчера своими глазами все новые постройки и то, как восстанавливается этот город, было по-настоящему впечатляюще".

Путешественник выразил намерение вернуться в регион через несколько лет: "Я определенно приеду сюда снова, чтобы увидеть еще больше улучшений. Надеюсь, что через несколько лет туристы смогут свободно посещать эти места, помогая экономике и наблюдая за тем, как Азербайджан развивает этот регион".