Азербайджан укрепляет позиции регионального авиационного хаба через стратегию NAS

Реализация Национальной стратегии воздушного пространства (NAS) предположительно будет завершена до конца 2026 года.

Как сообщает Report, об этом написал директор Управления воздушного движения "Азэронавигация" (AZANS) ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Фархан Гулиев в статье, опубликованной на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В публикации указывается, что на фоне растущей загруженности воздушного движения и прогнозов его существенного увеличения в предстоящие десятилетия AZANS обратилось к IATA Consulting с целью содействия в создании и реализации NAS. Проект был направлен на гарантирование непрерывного и безопасного обслуживания пассажиров в управляемом воздушном пространстве; усиление позиции Азербайджана как авиационного и логистического центра; приведении работы в соответствие с экологическими задачами ИКАО и содействовании устойчивому развитию.

"Данная стратегия предполагает постепенный переход AZANS к обновленной структуре воздушного пространства с участием заинтересованных сторон и поэтапным вводом технологий. В его рамках будут усилены трансграничное взаимодействие, подготовка авиадиспетчеров, а также внедрены новейшие системы наблюдения и автоматизации. Для выработки общего понимания преимуществ стратегии консультанты IATA организовали семинары с участием AZANS и национальных заинтересованных сторон и сыграли решающую роль в продвижении концепции NAS среди государственных структур, авиаперевозчиков и региональных партнеров", - подчеркивается в публикации.

Ф. Гулиев указывает, что реализация NAS позволила AZANS поднять операционную эффективность на качественно новый стратегический уровень. По его словам, с момента запуска данного процесса в 2024 году пропускная способность воздушного пространства заметно возросла.

"Несмотря на то что AZANS и прежде демонстрировала показатели мирового класса (нулевые задержки ATFM в 2022 году и отсутствие инцидентов по вине ATM на протяжении пяти лет подряд), авиакомпании уже фиксируют сокращение продолжительности полетов и повышение маршрутной эффективности. Стратегия NAS органично интегрирует новые международные аэропорты - Лачин и Алят. Аэропорт Лачин расширяет зону контролируемого воздушного пространства в горной местности, усиливая национальную связность. Грузовой аэропорт Алят, расположенный в свободной экономической зоне, станет первым в регионе объектом, включенным в цифровизированную среду NAS с современными системами маршрутизации, созданными специально для эффективной логистики. В предстоящие годы мы продолжим внедрение инструментов цифровой трансформации системы управления воздушным движением (ATM), а также интеграцию беспилотных авиационных систем (UAS) и коридоров воздушной мобильности будущего", - говорится в материале.

В материале акцентируется внимание на стратегическом положении Азербайджана на стыке Европы и Азии. "К началу 2023 года мы зафиксировали отчетливое изменение региональных транспортных маршрутов. Наше воздушное пространство превратилось в критически важный транзитный коридор между континентами. Ожидаемый рост потребности в пассажирских перевозках на 80% в последующие двадцать лет подтвердил, что наша аэронавигационная система обязана быть подготовлена к безопасному, эффективному и устойчивому развитию", - говорится в публикации.

Также отмечается, что Азербайджан уже приступил к обновлению авиационной экосистемы. Так, в 2021 году началось возведение Международного аэропорта Лачин, а в 2023 году - грузового Международного аэропорта Алят. Эти объекты являются ключевыми составляющими государственной стратегии по становлению в качестве ведущего регионального авиационного центра. Подобная задача потребовала создания всеобъемлющей и ориентированной на перспективу дорожной карты, учитывающей данные масштабные проекты и передовой мировой опыт.

"Сами проекты нуждались в общей стратегической базе, способной обеспечить оптимизацию архитектуры воздушного пространства, слаженность инфраструктурных вложений и наращивание операционной производительности. Именно поэтому мы решили разработать и реализовать NAS. Ее задачи - обеспечение безопасности авиаперевозок, укрепление конкурентных позиций страны как логистического узла и соответствие нормативам ICAO и Eurocontrol, прежде всего в сфере устойчивого развития", - подчеркивает Ф. Гулиев.

Руководитель AZANS напоминает, что в 2020-2021 годах "Азэронавигация" уже взаимодействовала с IATA Consulting в рамках совершенствования системы управления безопасностью полетов (SMS): "Высокий уровень профессионализма экспертов IATA, их глубокие познания в области международных стандартов и практический опыт сотрудничества с поставщиками аэронавигационных услуг по всему миру придали нам уверенность в том, что стратегия NAS не только будет отвечать международным требованиям, но и примет во внимание уникальную региональную специфику Азербайджана".

В публикации также сообщается, что программа была официально анонсирована в феврале 2023 года. Согласно методологиям ICAO и Eurocontrol, первый этап охватывал всестороннюю оценку действующей структуры воздушного пространства, транспортных потоков и технологической базы. Данный этап, завершенный в третьем квартале 2023 года, включал также сравнительный анализ с передовыми мировыми провайдерами аэронавигационного обслуживания. На втором этапе (до середины 2024 года) была сформирована структура NAS. План действий предусматривал повышение эффективности авиаперелетов и уменьшение задержек. Для стимулирования экономического развития план включал расширение пропускной способности маршрутов и поддержку роста авиагрузовых перевозок. В рамках обеспечения экологической устойчивости были заложены оптимизация маршрутов с целью снижения расхода топлива и объема выбросов, а также применение навигации, основанной на характеристиках (PBN), и цифровых технологий управления воздушным движением (ATM).

Эксперты IATA подготовили операционные сценарии, выполнили анализ безопасности и эффективности, а также обеспечили соответствие всех предложений концепции ICAO "Блочное обновление авиационной системы" (ASBU).