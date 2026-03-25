    Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

    Энергетика
    • 25 марта, 2026
    • 09:44
    Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,05 или 0,04% - до $116.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $111,14.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $0,59 или 0,53% - до $110,38 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Ты - Король

