Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,05 или 0,04% - до $116.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $111,14.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $0,59 или 0,53% - до $110,38 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.