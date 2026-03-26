Цены на топливо в Мексике выросли из-за кризиса на Ближнем Востоке

Цены на автомобильное топливо в Мексике демонстрируют устойчивый рост с момента обострения ситуации вокруг Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в наибольшей степени подорожание коснулось высокооктановых сортов бензина и дизельного топлива.

Так, бензин марки Premium и дизель прибавили в цене от 7 до 10%. На данный момент один литр такого бензина стоит водителям 28 песо (примерно 2 маната 60 гяпиков), тогда как цена дизельного топлива в ряде регионов поднялась до 30 песо (около 2 манатов 80 гяпиков).

Наиболее востребованный в стране бензин марки Magna (аналог Regular) стоит до 24 песо (порядка 2 манатов 30 гяпиков) за литр. Предотвратить дальнейший рост цен на данный вид топлива помогло продление добровольного соглашения с 96% автозаправочных станций страны, взявших на себя обязательство не допускать превышения порога в 24 песо за литр.

По совместным данным Министерства энергетики Мексики и отчетности государственной нефтяной компании Pemex за 2025 год, суммарное потребление бензина в стране составило около 840 тыс. баррелей в сутки. Несмотря на то что внутреннее производство увеличилось на 22% и в среднем достигает 390 тыс. баррелей ежедневно, этих объемов недостаточно для покрытия даже половины спроса. Мексика по-прежнему закупает за рубежом от 446 тыс. до 529 тыс. баррелей в день, что обуславливает высокую чувствительность внутреннего рынка к колебаниям мировых нефтяных цен, вызванным ближневосточным конфликтом.