ЧМ-2026: Турция обыграла Румынию и вышла в финал плей-офф
Футбол
- 26 марта, 2026
- 23:08
Сборная Турции по футболу обыграла команду Румынии и вышла в финал плей-офф по еврозоне чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, встреча на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил на 53-й минуте Ферди Кадыоглу.
Отметим, что полуфинал и финал плей-офф состоят из одной игры. Решающие встречи состоятся 31 марта.
Последние новости
Фото
