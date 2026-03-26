DÇ-2026: Rumıniyanı məğlub edən Türkiyə millisi pley-off finalına vəsiqə qazanıb
- 26 mart, 2026
- 23:03
Futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin ilk qarşılaşması keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, C yolunda Türkiyə millisi İstanbulda Rumıniya ilə üz-üzə gəlib.
"Beşiktaş Park" stadionunda keçirilən qarşılaşmada Türkiyə milisi Rumıniyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Matçın qalibiyyət qolunu 53-cü dəqiqədə Ferdi Kadıoğlu atıb.
Qeyd edək ki, yarımfinal və final mərhələsi bir oyundan ibarətdir. Həlledici görüşlər martın 31-də baş tutacaq.
