Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    В переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном достигнут определенный прогресс.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    "Существуют страны-посредники, осуществляющие передачу сообщений, и достигнут прогресс, определенный конкретный прогресс", - отметил глава американского Госдепа.

    Вместе с тем, как отмечает телеканал, Рубио не стал раскрывать, с кем именно на иранской стороне ведется диалог. Он подчеркнул, что переговорный процесс носит "непрерывный и динамичный характер".

    Руководитель Госдепартамента также посчитал, что другие страны должны быть заинтересованы в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

    "Другие государства получают оттуда значительно больше топлива, нежели мы", - заявил госсекретарь США.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Rubio İranla danışıqlarda irəliləyiş olduğunu bildirib
