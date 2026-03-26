Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

В переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном достигнут определенный прогресс.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Существуют страны-посредники, осуществляющие передачу сообщений, и достигнут прогресс, определенный конкретный прогресс", - отметил глава американского Госдепа.

Вместе с тем, как отмечает телеканал, Рубио не стал раскрывать, с кем именно на иранской стороне ведется диалог. Он подчеркнул, что переговорный процесс носит "непрерывный и динамичный характер".

Руководитель Госдепартамента также посчитал, что другие страны должны быть заинтересованы в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

"Другие государства получают оттуда значительно больше топлива, нежели мы", - заявил госсекретарь США.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.