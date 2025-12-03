Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Цена азербайджанской нефти не изменилась

    Энергетика
    • 03 декабря, 2025
    • 09:53
    Цена азербайджанской нефти не изменилась

    Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке сохранилась на прежнем уровне - $66,22.

    Как сообщил Report источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,18.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $0,02 или 0,03% - до $64,21 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на 2025 год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    "Azeri Light" добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в соглашении составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişməyib
    Azeri Light crude remains at $66.22 per barrel
