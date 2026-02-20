Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Цена азербайджанской нефти приближается к $73

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 09:45
    Цена азербайджанской нефти приближается к $73

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,83 или 2,58% - до $72,78.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,76.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $1,84 или 2,69% - до $70,13 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    нефтяные котировки рынок нефти Azeri Light цены на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dollara yaxınlaşır
    Azerbaijani oil price approaches $73
