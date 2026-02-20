МВФ ожидает с 2026 года стабилизации темпов роста инвестиций в экономику Азербайджана

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 году общий объем инвестиций в Азербайджане составит 16,3% ВВП.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет МВФ.

"В прошлом году объемы добычи углеводородов значительно сократились, а рост в ненефтегазовом секторе замедлился на фоне косвенных последствий падения цен на углеводороды и нормализации инвестиций после их ранее высоких уровней", - заявила глава миссии МВФ по Азербайджану Анна Бордон по итогам визита в Баку 4-17 февраля 2026 года.

По данным МВФ, общий объем инвестиций в 2025 году замедлился до 15,7% ВВП по сравнению с 16,8% в 2024 году.

Согласно ожиданиям фонда, темпы роста капиталовложений, начиная с 2026 года, вновь восстановятся. В 2027 году их доля в ВВП составит 16,4%, в 2028 году - 16,5%, в 2029 году - 16%, в 2030 году - 15,3% и сохранится на этом уровне в 2031 году.

Доля государственных инвестиций в экономику страны в 2026 году ожидается на уровне 10,9% ВВП. В 2027 году этот показатель снизится до 10,3%, в 2028 году - до 9,8%, в 2029 году - до 9,1%, в 2030 году - до 8,4%, а в 2031 году - до 8,1%.

В свою очередь, частные инвестиции в 2026 году прогнозируются на уровне 5,4% ВВП. В 2027 году этот показатель вырастет до 6,1% (из них 0,3% придется на нефтяной сектор), в 2028 году - до 6,8% (0,5%), в 2029 году - до 6,9% (0,5%) и сохранится на этом уровне в 2030 году. В 2031 году доля частных инвестиций увеличится до 7,2% (0,4%).

По мнению главы миссии МВФ, расширение роли частного сектора в диверсификацию экономики, в том числе за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, требует углубления рынков капитала для расширения доступа частного сектора к финансированию, повышения производительности труда посредством инвестиций в человеческий капитал, а также продолжения реформ, направленных на сокращение неформальной занятости на рынке труда.