    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 11:31
    Комиссия парламента: Гибридные атаки против Азербайджана управляются из единого центра

    Комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам в рамках своих полномочий расследовала ряд факторов, лежащих в основе недавней кампании дезинформации против Азербайджана на цифровых платформах и в различных СМИ.

    Как сообщает Report, в результате анализа и оценки этих недружественных действий против нашего государства были выявлены следующие обстоятельства:

    • Эти действия контролируются из одного центра;

    • Гибридные атаки, продолжающиеся более года, являются частью многоуровневой стратегии давления;

    • Эта антиазербайджанская стратегия состоит из манипуляций информацией, направленных на дезориентацию общественного мнения, создание поляризации в обществе и подрыв доверия к государству и его институтам.

    Полное восстановление территориальной целостности Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, укрепление стремления страны к суверенитету, а также ее вклад в глобальную энергетическую безопасность, создание транспортных коридоров и принятие самостоятельных решений по вопросам регионального развития, а также дальнейшее укрепление международного партнерства привели к тому, что Азербайджан стал объектом целенаправленной кампании и преднамеренной дезинформации, заключающейся в необоснованных обвинениях.

    Азербайджан не изменит своей решимости защищать собственные права от любых гибридных угроз и нарушений информационного пространства.

    Комиссия по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам в контексте продолжающейся кампании дезинформации призывает наших граждан верить и ссылаться только на ту информацию, которую предоставляют азербайджанские государственные структуры и официальные лица.

    Parlamentin komissiyası: Azərbaycan əleyhinə aparılan hibrid hücumlar vahid mərkəzdən idarə olunur
