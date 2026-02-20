Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане обсудили расширение экспорта мебели и выход на новые рынки

    Экономика
    • 20 февраля, 2026
    • 11:11
    В Азербайджане обсудили расширение экспорта мебели и выход на новые рынки

    В Азербайджане обсуждены вопросы увеличения потенциала экспорта мебели и расширения выхода на новые рынки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), обсуждения прошли на встрече, организованной AZPROMO совместно с Ассоциацией производителей мебели Азербайджана.

    Участники встречи обсудили развитие экспорта в мебельной отрасли, проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры, а также возможности оптимизации логистических расходов. Кроме того, были рассмотрены рынки с высоким экспортным потенциалом в контексте расширения географии поставок продукции.

    В рамках мероприятия участникам также представили информацию о выставке дизайна интерьеров Index Dubai 2026, которая состоится в июне текущего года в Дубай.

