В Азербайджане обсудили расширение экспорта мебели и выход на новые рынки

В Азербайджане обсуждены вопросы увеличения потенциала экспорта мебели и расширения выхода на новые рынки.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), обсуждения прошли на встрече, организованной AZPROMO совместно с Ассоциацией производителей мебели Азербайджана.

Участники встречи обсудили развитие экспорта в мебельной отрасли, проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры, а также возможности оптимизации логистических расходов. Кроме того, были рассмотрены рынки с высоким экспортным потенциалом в контексте расширения географии поставок продукции.

В рамках мероприятия участникам также представили информацию о выставке дизайна интерьеров Index Dubai 2026, которая состоится в июне текущего года в Дубай.