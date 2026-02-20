İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilib

    İqtisadiyyat
    • 20 fevral, 2026
    • 10:21
    Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilib

    Azərbaycanda mebel ixracının potensialının və yeni bazarlara çıxış imkanlarının artırılması müzakirə edilib.

    "Report" İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinə (AZPROMO) istinadən xəbər verir ki, bu müzakirələr agentliyin Azərbaycan Mebel İstehsalçıları Assosiasiyası ilə təşkil edilən görüşdə aparılıb.

    Görüş zamanı mebel istehsalı sektorunda ixrac, ixracatçıların üzləşdiyi çağırışlar, həmçinin logistika xərclərinin optimallaşdırılması imkanları müzakirə edilib. Bununla yanaşı, məhsulların ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsi ilə bağlı ixrac potensiallı bazarlar nəzərdən keçirilib.

    Tədbir çərçivəsində iştirakçılar həmçinin cari ilin iyun ayında Dubay şəhərində keçiriləcək "Index Dubai 2026" interyer dizaynı sərgisi barədə məlumatlandırılıblar.

    mebel ixracat

    Son xəbərlər

    10:32

    Güclü külək Mingəçevirdə fəsadlar törədib, bir neçə ağac aşıb

    Hadisə
    10:31

    İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılır

    Daxili siyasət
    10:27
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilib

    Fərdi
    10:25

    Azərbaycanda bu il hakimlərin sayının 700-ü keçəcəyi proqnozlaşdırılır

    Daxili siyasət
    10:22

    Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdır

    Daxili siyasət
    10:21

    Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilib

    İqtisadiyyat
    10:19

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ikinci oyununa çıxacaq

    Futbol
    10:17
    Foto

    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    10:16

    Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti