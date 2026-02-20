В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 11:23
В Локбатане состоялась церемония прощания с шехидом Рафигом Гусейновым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, представители общественности, Исполнительной власти Гарадагского района, сотрудники правоохранительных органов, а также представители медиа.
После церемонии прощания шехид был похоронен на Аллее шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района.
Отметим, что Рафиг Гусейнов родился 16 апреля 1974 года в селе Гияслы Агдамского района. В 1992 году он пропал без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.
