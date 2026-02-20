Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 11:23
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов

    В Локбатане состоялась церемония прощания с шехидом Рафигом Гусейновым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, представители общественности, Исполнительной власти Гарадагского района, сотрудники правоохранительных органов, а также представители медиа.

    После церемонии прощания шехид был похоронен на Аллее шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района.

    Отметим, что Рафиг Гусейнов родился 16 апреля 1974 года в селе Гияслы Агдамского района. В 1992 году он пропал без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.

    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов
    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов

    шехид Рафиг Гусейнов I Карабахская война перезахоронение
    Фото
    Видео
    Lökbatanda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Hüseynov dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Ты - Король

    Последние новости

    11:51

    Фонд: В рамках механизма портфельного обеспечения поддержаны 360 предпринимателей

    Финансы
    11:47

    Законодатели штата Флорида одобрили переименование аэропорта в честь Трампа

    Это интересно
    11:41
    Фото

    В Сумгайыте похоронена шехид I Карабахской войны Мехрибан Гараева

    Внутренняя политика
    11:37

    МВФ ожидает с 2026 года стабилизации темпов роста инвестиций в экономику Азербайджана

    Финансы
    11:31

    Комиссия парламента: Гибридные атаки против Азербайджана управляются из единого центра

    Внутренняя политика
    11:30

    Завершился визит Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки

    Внешняя политика
    11:26

    Турпоток в Азербайджан в январе повысился на 5%

    Туризм
    11:23
    Фото
    Видео

    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов

    Внутренняя политика
    11:19
    Фото

    ТюркПА согласовала Дорожную карту по статусу наблюдателя в ОБСЕ

    Внешняя политика
    Лента новостей