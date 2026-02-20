В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов

В Локбатане состоялась церемония прощания с шехидом Рафигом Гусейновым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, представители общественности, Исполнительной власти Гарадагского района, сотрудники правоохранительных органов, а также представители медиа.

После церемонии прощания шехид был похоронен на Аллее шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района.

Отметим, что Рафиг Гусейнов родился 16 апреля 1974 года в селе Гияслы Агдамского района. В 1992 году он пропал без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.