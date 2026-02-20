Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    ТюркПА согласовала Дорожную карту по статусу наблюдателя в ОБСЕ

    Внешняя политика
    20 февраля, 2026
    11:19
    ТюркПА согласовала Дорожную карту по статусу наблюдателя в ОБСЕ

    Делегация ТюркПА во главе с Генеральным секретарем Рамилем Гасаном приняла участие в 25-й зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

    Как сообщает Report, в рамках сессии делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Узбекистана провели широкий обмен мнениями по вопросу получения ТюркПА статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ.

    Участникам сообщили, что Международный секретариат ТюркПА уже собрал необходимые подписи, и завершены требуемые процедуры в рамках текущего председательства Казахстана.

    Делегации также договорились о реализации совместной Дорожной карты, направленной на достижение конкретных результатов в процессе получения ТюркПА статуса наблюдателя.

    В обсуждениях приняли участие глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Гая Мамедов, заместитель главы казахстанской делегации в ПА ОБСЕ Айнур Аргынбекова, член кыргызской делегации в ПА ОБСЕ Медина Кайрылбекова, глава турецкой делегации в ПА ОБСЕ Селами Алтынок, глава венгерской делегации в ПА ОБСЕ Аттила Тилки и член узбекской делегации в ПА ОБСЕ Одилжон Маматкаримов.

