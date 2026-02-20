İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 10:17
    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib

    Baş katib Ramil Həsənin rəhbərlik etdiyi TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın 25-ci qış sessiyasında iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, sessiya çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Macarıstan və Özbəkistan nümayəndə heyətləri ilə bir araya gələrək TÜRKPA-nın ATƏT PA-da müşahidəçi statusu əldə etməsi ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    Nümayəndə heyətlərinə TÜRKPA Beynəlxalq Katibliyi tərəfindən artıq imzalarının toplandığı, eləcə də Qazaxıstanın fəaliyyətdə olan sədrliyi çərçivəsində zəruri prosedurların başa çatdırıldığına dair məlumat verib.

    Eyni zamanda bundan sonrakı mərhələdə həm ATƏT PA-nın Bürosunda, həm də Daimi Komitəsində məsələnin müzakirəyə çıxarılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılaraq TÜRKPA-nın müşahidəçi statusu əldə etməsi istiqamətində konkret nəticələrin hasil edilməsi üzrə nümayəndə heyətləri tərəfindən ortaq Yol Xəritəsinin həyata keçirilməsi qərara alınıb.

    Müzakirələrdə Azərbaycanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətinin rəhbəri Qaya Məmmədov, Qazaxıstanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətinin rəhbərinin müavini Aynur Argınbekova, Qırğızıstanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətinin üzvü Medina Kayrılbekova, Türkiyənin ATƏT PA-da nümayəndə heyətinin rəhbəri Selami Altınok, Macarıstanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətinin rəhbəri Attila Tilki və Özbəkistanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətinin üzvü cənab Odiljon Mamatkarimov iştirak edib.

    ATƏT PA-nın qış sessiyası öz işini davam etdirir.

    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib
    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib
    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib
    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib
    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib
    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib
    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib

    Son xəbərlər

    10:36

    Baş nazir: Yaponiya müdafiə qabiliyyətini köklü şəkildə möhkəmləndirməlidir

    Digər ölkələr
    10:32
    Foto

    Güclü külək Mingəçevirdə fəsadlar törədib, bir neçə ağac aşıb

    Hadisə
    10:31

    İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılır

    Daxili siyasət
    10:27
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilib

    Fərdi
    10:25

    Azərbaycanda bu il hakimlərin sayının 700-ü keçəcəyi proqnozlaşdırılır

    Daxili siyasət
    10:22

    Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdır

    Daxili siyasət
    10:21

    Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilib

    İqtisadiyyat
    10:19

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ikinci oyununa çıxacaq

    Futbol
    10:17
    Foto

    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti