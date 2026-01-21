Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 09:59
    Цена азербайджанской нефти превысила $69

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,51 или 0,74% - до $69,39.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,65 или 0,98% - до $66,93 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цена нефти мировой рынок
    Azərbaycan neftinin qiyməti 69 dolları keçib
    Azeri Light crude climbs on global markets

