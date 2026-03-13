ВВС Израиля атаковали Тегеран

Военно-воздушные силы Израиля начали наносить очередную серию авиаударов по иранской столице Тегерану.

Как сообщает Report, соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В заявлении указывается, что объектами атак стали расположенные в городе правительственные учреждения.

Вскоре после этого иранское информационное агентство Tasnim подтвердило серию взрывов в ряде районов иранской столицы. В городе слышны звуки работы противовоздушной обороны. Как уточняет издание, взрывы были зафиксированы в центральной и северной частях Тегерана, при этом информация о масштабах нанесенного ущерба на данный момент отсутствует.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.