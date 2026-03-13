ВВС Израиля атаковали Тегеран
    ВВС Израиля атаковали Тегеран

    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 23:12
    Военно-воздушные силы Израиля начали наносить очередную серию авиаударов по иранской столице Тегерану.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

    В заявлении указывается, что объектами атак стали расположенные в городе правительственные учреждения.

    Вскоре после этого иранское информационное агентство Tasnim подтвердило серию взрывов в ряде районов иранской столицы. В городе слышны звуки работы противовоздушной обороны. Как уточняет издание, взрывы были зафиксированы в центральной и северной частях Тегерана, при этом информация о масштабах нанесенного ущерба на данный момент отсутствует.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Операция США и Израиля против Ирана ВВС Израиля
    Israeli Air Force strikes Tehran
    Последние новости

    В регионе
    Футбол
    В регионе
    В регионе
    Футбол
    Внешняя политика
    Фото

    Внутренняя политика
    Видео

    В регионе
    Другие страны
    Лента новостей