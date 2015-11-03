​Бывшая военная база передается TAP

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Бывшая военная база, расположенная на территории Менемени на северо-западе греческих Салоников, будет использоваться в качестве центра логистики для строительства Трансадриатического трубопровода (TAP). Как сообщает Report, информацию об этом распространили греческие СМИ.

По информации, военная база Гонос (Gonos) связана с портом Салоники железнодорожной линией. Под центр логистики будет отведено всего лишь 10 га территории базы общей площадью 60 га, остальные 50 га планируется передать порту Салоники.

Другая военная база, которая будет передана TAP в качестве центра логистики, расположена на территории Какисис, однако военной базе в Менемени отдается предпочтение из-за железнодорожного соединения с портом Салоники.

Территория базы Гонос нуждается в очистке, так как ранее здесь размещались военная техника и боеприпасы.

На первоначальном этапе планируется выведение всего военного оборудования и проведение работ по очистке на территории базы площадью 20 га, 10 из которых будут переданы TAP. В 2016 году база будет полностью освобождена.

Отметим, что строительство греческого участка TAP запланировано на начало 2016 года.