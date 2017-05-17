Бюджетные организации потребили газ на 11 млн манатов за 3 месяца

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В январе-марте этого года бюджетные организации потребили 340,2 млн кВт/ч электроэнергии, 83,6 тыс. Гкал тепловой энергии, 54,8 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, потребление тепловой энергии увеличилось на 37,3%, природного газа – 3,4%, электроэнергии сократилось на 3%.

За отчетный период потреблено электроэнергии на 30,6 млн манатов, тепловой энергии на 2,3 млн манатов, природного газа на 11 млн манатов.