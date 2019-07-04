Буровую установку для структуры "Айпара" доставят на территорию к началу 2020 года

Норвежская Equinor планирует доставить буровую установку для начала буровых операций на первой разведочной скважине на перспективной структуре "Айпара" в азербайджанском секторе Каспия к концу этого – началу 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по бурению Equinor Арне Рейдар Холвик на общественных слушаниях документа по оценке воздействия на окружающую среду скважины "Айпара-1".

По его словам, буровые работы рассчитаны на 60-70 дней, а проектная глубина скважины составит 3 900 метров.

Глубина воды в районе бурения составляет 140 метров.

Отметим, что 30 мая 2018 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и норвежская компания Equinor подписали "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке блока "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия". Для реализации проекта SOCAR и Equinor создали совместную операционную компанию.

Соглашение было ратифицировано Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана 29 июня.

Перспективная структура "Айпара" расположена в 25 км от блока "Азери-Чираг-Гюнешли" и в 90 км от Баку.