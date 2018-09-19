Бурение первой скважины с платформы "Умид 2" начнется в 2020 году

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Бурение новой скважины с второй платформы, которую планируется построить на газоконденсатном месторождении "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря, начнется в 2020 году".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии по случаю 20 сентября – Дня нефтяников.

"В рамках полномасштабной эксплуатации "Умид" планируется построить вторую платформу, пробурить с этой платформы скважину к концу 2020 года, и сдать ее в эксплуатацию в 2021 году ", - сказал он.

Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.