Bulgargaz: Конкурирующие интересы угрожают соглашению между Болгарией и Азербайджаном

Болгарская государственная компания Bulgargaz обратилась в Государственное агентство национальной безопасности (DANS) с заявлением о том, что "конкурирующие интересы ставят под угрозу соглашение между Болгарией и Азербайджаном об импорте 1 миллиарда кубом

Болгарская государственная компания Bulgargaz обратилась в Государственное агентство национальной безопасности (DANS) с заявлением о том, что "конкурирующие интересы ставят под угрозу соглашение между Болгарией и Азербайджаном об импорте 1 миллиарда кубометров газа в год".

Как передает Report, об этом сообщает EURACTIV Bulgaria.

Bulgargaz заявил, что в нарушение коммерческой тайны "заинтересованные стороны" раскрыли конфиденциальную информацию о контракте с Азербайджанской компанией по продаже газа (AGSC) от 2013 года.

Это может привести к расторжению контракта, который позволяет импортировать около одной трети годового потребления Болгарии и является альтернативным источником поставок энергоносителей для страны. В этом случае компания может также потерять банковскую гарантию на 73 миллиона долларов США, что поставит ее в тяжелое финансовое положение.

Соглашение Bulgargaz с AGSC считается очень выгодным для Болгарии, особенно с учетом нынешнего скачка цен на энергоносители на европейском рынке. Компания надеется, что в будущем году сможет в полном объеме получать азербайджанский газ после завершения строительства интерконнектора c Грецией (IGB). Он соединит Болгарию с газопроводом ТАР, европейской частью Южного газового коридора из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу.

В этом году Bulgargaz находится в лучшем положении как компания с долгосрочными контрактами по сравнению с работающими на спотовом рынке, а именно: благодаря долгосрочным контрактам с «Газпромом» и импорту азербайджанского газа по альтернативным маршрутам. Это позволяет компании продавать газ на болгарском рынке на 30-40% ниже, чем на других европейских рынках.

Напомним, что строительство газопровода IGB стартовало 22 мая 2019 года в Болгарии. На тот момент планировалось, что строительные работы будут завершены через 18 месяцев, т.е. к концу ноября 2020 года. Болгария даже высказывала надежду, что строительство будет завершено досрочно, но проект начал тормозить, причем отставание накапливалось еще до объявления пандемии COVID-19. В результате к ноябрю 2020 года из 182,6 км газопровода было сварено лишь 70 км. Срок завершения строительства был сдвинут на начало 2021 года, затем вновь перенесен, уже на конец 2021 года, а сейчас до 1 июля 2022 года.



IGB соединит г. Комотини на северо-востоке Греции и г. Стара Загора в центральной части Болгарии. Протяженность газопровода составит 182,6 км, 150 из которых пройдет по территории Болгарии. Пропускная способность газопровода составит от 3 до 5,5 млрд м3/год, а в перспективе - до 10 млрд м3/год газа при наличии спроса.