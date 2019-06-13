Второй тендер на продажу карбамида из Азербайджана будет объявлен в конце этого месяца

Второй тендер на продажу карбамида, производимого Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на карбамидном заводе в Сумгайыте, будет объявлен в конце этого месяца.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор карбамидного завода Хаял Джафаров.

Он отметил, что на заводе до сих пор произведено 60 тыс. тонн карбамида, в рамках тендера продано 30 тыс. тонн: "Сбытом карбамида занимается Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Первым покупателем продукции была компания Integral Petroleum. Гранулированный карбамид в неупакованном виде на крупнотоннажных грузовиках доставляется в Говсанский порт. Здесь продукция отгружается на суда грузоподъемностью 3 тыс. тонн и транспортируется по Волго-Донскому каналу до Черного моря, в Турцию. С начала экспорта 25 мая и до сегодняшнего дня в Турцию отправлено 4 корабля. Сегодня отплывает пятый корабль. К концу года предусматривается осуществлять экспорт продукции завода в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс".

По его словам, 1 200 тонн карбамида было продано на местном рынке: "Для продаж на местном рынке карбамид фасуется в мешки весом 40 кг. Товар приобрела компания Azfert. Однако наибольшие объемы планирует закупить "Агролизинг".

Х. Джафаров также сообщил, что упакованный в мешки карбамид экспортируется в Украину на крупнотоннажных грузовиках. Примерно через два месяца планируется транспортировка карбамида в мешках весом одна тонна.

Отметим, что карбамидный завод SOCAR сдан в эксплуатацию 16 января.

Завод способен производить 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции в год. 70% объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 млн долларов.

В настоящее время карбамидный завод является крупнейшим проектом в ненефтяном секторе страны, общая стоимость которого составляет около 800 млн евро. 25 мая 2019 года начались массовые продажи азербайджанского карбамида. Продукция загружается в самосвалы на заводе и транспортируется в Говсанский международный порт для дальнейшей перегрузки на суда. 5-го июня из порта вышли два судна Phobus (00:50) и Coral (02:55) с первым азербайджанским карбамидом на экспорт.

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR совместно с компанией Caspian EPC Company являются авторами идеи проекта транспортировки, а также регулируют и контролируют процессы логистической цепочки от начала до конца.

Трейдинговая и логистическая компания Integral Petroleum была создана в 2008 году в Женеве, Швейцария. В настоящее время она активно работает на рынках стран Кавказско-Каспийского региона, Центральной Азии и Центральной Америки.

Также в проекте транспортировки участвовали компания Global Transport Partners Company, являющаяся оператором Говсанского международного порта, компания SGS, которая является сюрвейской компанией между SOCAR и Integral Petroleum, 166 Yükdaşıma və Logistika, предоставившая самосвалы для бесперебойной транспортировки и перегрузки карбамида.