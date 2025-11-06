BTC Co в этом году увеличила капитальные расходы на БТД на 79%

Операционные расходы компании BTC Co на обслуживание нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) в январе-сентябре 2025 года составили $97 млн, капитальные затраты - около $50 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные BP-Azerbaijan, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционные расходы на БТД снизились на 6,7%, а капитальные затраты увеличились на 78,6%.

С момента ввода нефтепровода в эксплуатацию и до конца сентября 2025 года по нему было транспортировано около 613 млн тонн (примерно 4,6 млрд баррелей) нефти, загруженной в 6 078 танкеров в Джейхане и отправленной на мировые рынки.

За январь-сентябрь 2025 года по БТД было прокачано около 19 млн тонн (порядка 159 млн баррелей) нефти и конденсата, которые были загружены в 216 танкеров на терминале Джейхан для экспорта.

В настоящее время нефтепровод БТД в основном транспортирует нефть с блока месторождений Азери–Чыраг–Гюнешли (АЧГ) и конденсат Шахдениз, а также сырье, добытое SOCAR в Азербайджане и нефть из Казахстана и Туркменистана.

Акционерами BTC Co. являются: BP (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Limited (3,1%).