Британская компания займется поставками для электростанции в Сангачале

Британская компания Trans Global Projects Group (TGP) получила право на участие в строительстве электростанции в Сангачале.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на станции мощностью 400 МВт будет установлено 22 двигателя мощностью 17,2 МВт каждый.

TGP займется их поставками.

Представители компании в течение 90 дней разрабатывали процесс поставок с коллегами из Турции и Азербайджана. Общий вес гигантских двигателей длиной 14 метров, шириной 4,5 метра и высотой 6,35 метра составляет 295 тонн. Процесс доставки будет осуществляться ежегодно с ноября по март по Волго-Донскому каналу.

Первая партия двигателей доставлена из Турции, погружена на три грузовых суда ULUS и доставлена в Баку за 10 дней. Суда преодолели расстояние по Волго-Донскому каналу длиной 2 745 км.

Новая станция будет сдана в эксплуатацию в 2020 году.