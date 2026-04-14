Brent торгуется за $99 в надежде на возобновление переговоров США и Ирана

Цены на нефть во вторник остаются в минусе, хотя отыграли часть падения после внутридневных минимумов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс.

По состоянию на 14:20 мск (15:20 по Баку) июньские фьючерсы на Brent на бирже ICE Futures снижались на $0,08 (0,08%) - до $99,08 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI на NYMEX к этому времени подешевели на $1,53 (1,54%), до $97,55 за баррель.

Ранее в ходе торгов Brent опускалась до $96,5 за баррель, WTI - до $95,28 за баррель.

Давление на рынок оказывают ожидания того, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить переговоры по урегулированию конфликта после начала блокады Ормузского пролива силами ВМС США.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.