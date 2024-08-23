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Brent подорожала до $78,6 за баррель после выступления главы ФРС

Brent подорожала до $78,6 за баррель после выступления главы ФРС Нефть демонстрирует резкий рост вечером в пятницу на "голубиных" заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Энергетика
23 августа 2024 г. 19:43
Brent подорожала до $78,6 за баррель после выступления главы ФРС

Нефть демонстрирует резкий рост вечером в пятницу на "голубиных" заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,39 (1,8%), до $78,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к указанному времени на $1,53 (2,1%), до $74,54 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают слова Пауэлла о том, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки [денежно-кредитной] политики, и направление ясно", - сказал он.

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