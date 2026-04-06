Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Нефть марки Brent подешевела до $108,72 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    06 апреля, 2026
    • 16:38
    Нефть марки Brent подешевела до $108,72 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Нефть эталонных марок подешевела днем после длинных выходных, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,29%), до $108,72 за баррель. Майские фьючерсы на WTI подешевели на бирже NYMEX на $1,38 (1,24%), до $110,16 за баррель.

    В минувшую пятницу торги нефтью не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

    Цены на нефть марки Brent перешли к росту в понедельник, 6 апреля, на фоне резкого обострения геополитической ситуации.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Отмечается, что к 9:20 по бакинскому времени стоимость июньских фьючерсов на лондонской бирже ICE поднялась до $109,77 за баррель (+0,68%). В то же время майские фьючерсы на WTI на торгах NYMEX торговались на уровне $111,35 за баррель.

    Несмотря на то что часть мировых рынков закрыта из-за пасхальных праздников, волатильность цен остается высокой.

    Основным драйвером роста стал жесткий ультиматум президента США Дональда Трампа. В воскресенье он заявил, что американские силы нанесут удары по иранским электростанциям и мостам уже во вторник, если Тегеран не восстановит свободное движение судов через Ормузский пролив.

    Напряженность подогревается отсутствием прогресса в дипломатии. По данным СМИ, США и Иран при посредничестве Пакистана, Египта и Турции обсуждают 45-дневное прекращение огня. Переговоры идут в формате прямой переписки между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, однако иранская сторона пока отклоняет все предложения администрации Трампа. Источники сообщают, что шансы на заключение сделки в ближайшие 48 часов крайне малы.

    Дополнительным фактором для рынка стало решение восьми стран ОПЕК+. По итогам встречи в минувшие выходные участники альянса договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Цены на нефть Нефть марки Brent Иран Соединенные Штаты Америки (США)
    Brent rises to $109.77 per barrel

    Последние новости

    Внешняя политика
    Другие страны
    Внешняя политика
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Фото

    Внешняя политика
    В регионе
    В регионе
    Лента новостей