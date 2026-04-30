    30 апреля, 2026
    • 18:17
    Стартовал III инвестиционный конкурс по землям для аграриев в Карабахе

    Министерство сельского хозяйства объявило III инвестиционный конкурс по передаче предпринимателям в аренду сельскохозяйственных земель на освобожденных территориях.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, договор аренды заключается сроком на 5 лет. По его истечении, при условии соблюдения требований и эффективного использования земель, он может быть продлен на срок до 44 лет по итогам контрольных проверок.

    Инвестиционные предложения должны охватывать такие направления, как земледелие, садоводство, животноводство, агротуризм и рыболовство.

    Заявки принимаются до 18:00 15 июня через Электронную сельскохозяйственную информационную систему.

    Министерство сельского хозяйства Азербайджана инвестиционный конкурс
    Qarabağdakı aqrar təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi üzrə III investisiya müsabiqəsi elan edilib

    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    23:08

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

