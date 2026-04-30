Стартовал III инвестиционный конкурс по землям для аграриев в Карабахе

Министерство сельского хозяйства объявило III инвестиционный конкурс по передаче предпринимателям в аренду сельскохозяйственных земель на освобожденных территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, договор аренды заключается сроком на 5 лет. По его истечении, при условии соблюдения требований и эффективного использования земель, он может быть продлен на срок до 44 лет по итогам контрольных проверок.

Инвестиционные предложения должны охватывать такие направления, как земледелие, садоводство, животноводство, агротуризм и рыболовство.

Заявки принимаются до 18:00 15 июня через Электронную сельскохозяйственную информационную систему.