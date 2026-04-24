Brent подорожала до $105,58 за баррель

Нефть вновь подорожала на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации в Ормузском проливе.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 по московскому времени (09:18 по Баку) повышается на $0,51 (0,49%), до $105,58 за баррель. Накануне контракт подорожал на $3,16 (3,1%), до $105,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,24 (0,25%), до $96,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $2,89 (3,11%), до $95,85 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается в центре внимания инвесторов. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, они опасаются дальнейшей эскалации, поскольку стороны не демонстрируют прогресса в мирных переговорах, а Ормузский пролив остается фактически закрытым.