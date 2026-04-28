СМИ: Арбитра УЕФА подозревают в домогательствах несовершеннолетних
- 28 апреля, 2026
- 01:56
Арбитр Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подозревается в домогательствах несовершеннолетних.
Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Sun.
По информации источника, судья, имя которого не называется, прилетел в Великобританию для обслуживания матча. В гостинице он приставал к несовершеннолетнему мальчику, трогал его и пытался заманить в свою комнату.
Полиция задержала арбитра, а затем отпустила под залог. В случае если ему будут предъявлены обвинения, судья может быть экстрадирован из Великобритании. В УЕФА сообщили, что следят за ситуацией, а арбитр не будет назначаться на игры соревнований под эгидой организации.
Также The Sun сообщает, что Международная федерация футбола не будет задействовать арбитра на матчах своих турниров, пока продолжается расследование.