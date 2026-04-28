Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Футбол
    • 28 апреля, 2026
    • 01:56
    СМИ: Арбитра УЕФА подозревают в домогательствах несовершеннолетних

    Арбитр Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подозревается в домогательствах несовершеннолетних.

    Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Sun.

    По информации источника, судья, имя которого не называется, прилетел в Великобританию для обслуживания матча. В гостинице он приставал к несовершеннолетнему мальчику, трогал его и пытался заманить в свою комнату.

    Полиция задержала арбитра, а затем отпустила под залог. В случае если ему будут предъявлены обвинения, судья может быть экстрадирован из Великобритании. В УЕФА сообщили, что следят за ситуацией, а арбитр не будет назначаться на игры соревнований под эгидой организации.

    Также The Sun сообщает, что Международная федерация футбола не будет задействовать арбитра на матчах своих турниров, пока продолжается расследование.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Дискриминация и сексуальные домогательства
    Media: UEFA referisi yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı cinayətdə şübhəli bilinir

