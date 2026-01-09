Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    BP впервые в мире приступает к обслуживанию подводных скважин на Каспии с судна "Ханкенди"

    Энергетика
    • 09 января, 2026
    • 16:32
    BP впервые в мире приступает к обслуживанию подводных скважин на Каспии с судна Ханкенди

    Компания BP Azerbaijan на следующей неделе начнет подводные операции в ряде скважин на участке "Глубоководный Гюнешли" (часть блока "Азери–Чираг–Гюнешли", CDWG) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает Report, об этом в социальной сети написал вице-президент по скважинам BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Рассел Моррис.

    Р. Моррис отметил, что подводно-строительное судно "Ханкенди" было полностью переоборудовано и уже на следующей неделе отправится на месторождение CDWG для проведения серии подводных интервенционных работ.

    "Данная операция станет первым в мире применением инновационной технологии безтрубного вмешательства BORIS (Blue Ocean Riserless Intervention System), разработанная компанией Oceaneering International, при поддержке компании Saipem в качестве судового оператора и SLB - в части интервенционного оборудования", - подчеркнул вице-президент.

    Отметим, что эта технология обеспечит эффективный контроль давления и раннее выявление возможностей для увеличения добычи, что позволит раскрыть дальнейший потенциал месторождения.

    Кроме того, впервые в регионе подводные работы будут выполняться не с полупогружной буровой установки, а с корабля, на который будет интегрирована система BORIS.

    Азербайджан АЧГ Гюнешли Рассел Моррис SLB Saipem S.p.A. судно "Ханкенди" BP-Azerbaijan
    BP dünyada ilk dəfə "Xankəndi" gəmisi ilə Xəzərdəki sualtı quyulara xidmət göstərməyə başlayır
    BP starts servicing subsea wells in Caspian Sea for first time from Khankendi vessel

    Последние новости

    17:07

    Украина с февраля начнет ежемесячно выпускать 1000 дронов-перехватчиков Octopus

    Другие страны
    17:06

    TAP уточнил сроки следующего этапа рыночного теста на расширение мощностей - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:03

    Представлен логотип "Спортивной столицы" Азербайджана

    Индивидуальные
    16:56

    В прошлом году в Нахчыване предотвратили 6 ранних браков

    Социальная защита
    16:52

    В Карибском бассейне США начали операцию по задержанию танкера Olina

    Другие страны
    16:49

    Мушфиг Алескерли: Соблюдение правил азербайджанского языка нужно начинать с медиа

    Медиа
    16:49

    Синоптики предупреждают: Завтра в Баку и регионах ожидается сильный ветер

    Экология
    16:40

    В Азербайджане расширен круг лиц, освобожденных от госпошлины

    Внутренняя политика
    16:36

    Гулу Магеррамли: Пособий по правилам азербайджанского языка недостаточно

    Медиа
    Лента новостей