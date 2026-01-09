BP впервые в мире приступает к обслуживанию подводных скважин на Каспии с судна "Ханкенди"

Компания BP Azerbaijan на следующей неделе начнет подводные операции в ряде скважин на участке "Глубоководный Гюнешли" (часть блока "Азери–Чираг–Гюнешли", CDWG) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети написал вице-президент по скважинам BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Рассел Моррис.

Р. Моррис отметил, что подводно-строительное судно "Ханкенди" было полностью переоборудовано и уже на следующей неделе отправится на месторождение CDWG для проведения серии подводных интервенционных работ.

"Данная операция станет первым в мире применением инновационной технологии безтрубного вмешательства BORIS (Blue Ocean Riserless Intervention System), разработанная компанией Oceaneering International, при поддержке компании Saipem в качестве судового оператора и SLB - в части интервенционного оборудования", - подчеркнул вице-президент.

Отметим, что эта технология обеспечит эффективный контроль давления и раннее выявление возможностей для увеличения добычи, что позволит раскрыть дальнейший потенциал месторождения.

Кроме того, впервые в регионе подводные работы будут выполняться не с полупогружной буровой установки, а с корабля, на который будет интегрирована система BORIS.