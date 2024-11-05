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BP в январе-сентябре добыла на месторождении Шахдениз 20 млрд кубометров газа

BP в январе-сентябре добыла на месторождении Шахдениз 20 млрд кубометров газа Компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре 2024 года добыла с месторождения "Шахдениз" 20 млрд кубометров газа, что соответствует показателю января-сентября 2023 года.
Энергетика
5 ноября 2024 г. 11:16
BP в январе-сентябре добыла на месторождении Шахдениз 20 млрд кубометров газа

Компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре 2024 года добыла с месторождения "Шахдениз" 20 млрд кубометров газа, что соответствует показателю января-сентября 2023 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе компании.

С месторождения "Шахдениз" в январе-сентябре 2024 года также добыто более 3 млн тонн конденсата [примерно 27 млн баррелей], что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 80,7 млн кубометров в сутки или примерно 29,5 млрд кубометров в год", - отметили в компании.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99 %), ЛУКОЙЛ (19,99 %), TPAO (19 %), NICO (10 %) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (16,02 %), MVM (5%)

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