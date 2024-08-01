BP в первом полугодии увеличила добычу газа на месторождении Шахдениз

Компания BP-Azerbaijan в первом полугодии 2024 года добыла с месторождения "Шахдениз" 14 млрд кубометров газа, что на 7,7% выше показателя января-июня 2023 года.

Компания BP-Azerbaijan в первом полугодии 2024 года добыла с месторождения "Шахдениз" 14 млрд кубометров газа, что на 7,7% выше показателя января-июня 2023 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе компании.

С месторождения "Шахдениз" в январе-июне 2024 года также добыто примерно 18 млн баррелей конденсата [более 2 млн тонн], что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 80,7 млн кубометров в сутки или примерно 29,5 млрд кубометров в год", - отметили в компании.

Затраты консорциума "Шахдениз" в первом полугодии 2024 года в рамках разработки данного месторождения составили 1 млрд 658 млн долларов (рост на 2,6%). При этом, эксплуатационные расходы по проекту превысили 1 млрд 251 млн долларов, капитальные затраты - 407 млн долларов. Основной объем затрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения "Шахдениз".

В компании также сообщили, что по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) в отчетный период ежесуточно транспортировалось в среднем 63,1 млн кубометров газа в сутки [в январе-июне 2023г – 60,7 млн кубометров в сутки]. Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ в январе-июне 2024 года составили 37,3 млн долларов, капитальные - 8 млн долларов.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99 %), ЛУКОЙЛ (19,99 %), TPAO (19 %), NICO (10 %) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02 %).