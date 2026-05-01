BP в I квартале добыла на блоке АЧГ 29 млн баррелей нефти

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в первом квартале 2026 года составила порядка 29 млн баррелей или 4 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan, являющейся оператором проекта.

Напомним, что в январе-марте 2025 года с данной контрактной площади суммарно было добыто 30 млн баррелей нефти. Таким образом, в январе-марте 2026 года этот показатель сократился на 3,3%.

Среднесуточная добыча нефти в январе-марте этого года составила 325 тыс. баррелей (годом ранее - 331 тыс. баррелей). С платформы "Чыраг" добывалось в среднем 19,5 тыс. б/с (21 тыс. б/с), с платформы "Центральный Азери" – 89,8 тыс. б/с (87 тыс. б/с), "Западный Азери" – 74,8 тыс. б/с (76 тыс. б/с), "Восточный Азери" – 43,9 тыс. б/с (43 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" – 47,7 тыс. б/с (54 тыс. б/с), "Западный Чыраг" – 22,6 тыс. б/с (25 тыс. б/с), "Центральный Восточный Азери" – 26,7 тыс. б/с (25 тыс. б/с).

Объем затрат по проекту АЧГ в первом квартале увеличился на 35,8% - до $497 млн, в том числе операционные затраты составили $134 млн (рост на 16,5%), капитальные - $363 млн (рост на 44,6%).

По данным компании, за отчетный период на контрактном блоке были пробурены две нефтедобывающие, три водонагнетательные скважины и одна - газонагнетательная. По состоянию на конец марта в эксплуатации находилось 149 нефтедобывающих, 50 водо- и 11 газонагнетательных скважин.