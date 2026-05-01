Гаджиев поделился новыми кадрами визита дипкорпуса в Ханкенди

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился новыми кадрами визита дипломатического корпуса в Ханкенди.

Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился в социальных сетях.

На кадрах запечатлен момент, когда представители дипкорпуса снимают совместное фото в Парке Победы в Ханкенди.

"Парк Побед в Ханкенди - место гордости и воспоминаний", - написал Гаджиев в комментарии к видео.

A family photo with members of the diplomatic corps at Victory Park in Khankendi — a place of pride and memories pic.twitter.com/U8qsE1tjBC — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 1, 2026

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.