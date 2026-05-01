    В Баку завершился форум о роли молодежи в постколониальный период

    В Баку завершился форум, посвященный роли молодежи в постколониальный период, организованный Бакинской инициативной группой (БИГ).

    Как передает Report, 30 апреля - 1 мая в столице Азербайджана прошел международный молодежный форум "Усиление роли молодежи в постколониальный период".

    В форуме впервые приняли участие молодые дипломаты, исследователи, эксперты в области международного права, специалисты в сфере здравоохранения, представители политических партий и организаций, выступающих за независимость, руководители молодежных объединений, а также студенты университетов, представляющие страны, находящиеся под колониальным гнетом.

    Всего в мероприятии участвовали около 80 молодых представителей из 34 стран. Также к форуму присоединились иностранные студенты и исследователи, обучающиеся в высших учебных заведениях Азербайджана.

    В первый день участники ознакомились со страной, посетили Университет ADA, центры ASAN xidmət, Агентство DOST и Милли Меджлис, где провели встречи с молодыми лидерами и депутатами и обменялись мнениями. Кроме того, состоялся дебатный конкурс с участием иностранных делегатов.

    Открытие второго дня форума началось с флешмоба, подготовленного молодежными представителями. Также участникам был представлен видеомесседж с поддержкой от Молодежного офиса ООН.

    В рамках программы участники выступили с презентациями по политическим и социальным вопросам, а также обсудили актуальные проблемы.

    Далее под модераторством профессора Мурата Озкалели прошла интерактивная сессия, в ходе которой обсуждались вопросы влияния развития искусственного интеллекта на международные отношения и глобальную безопасность, а также темы, связанные с целями устойчивого развития ООН.

    По итогам форума было принято решение о создании платформы молодежи стран Глобального Юга.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Деколонизация Борьба с неоколониализмом
    Bakıda gənclərin postkolonial dövrdəki roluna dair forum başa çatıb
    Baku forum on youth's role in postcolonial era ends

