    BP в 2025 году добыла с Шахдениз 27 млрд кубометров газа

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 12:29
    BP в 2025 году добыла с Шахдениз 27 млрд кубометров газа

    Компания BP-Azerbaijan в 2025 году добыла с месторождения Шахдениз 27 млрд кубометров газа.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

    Как сообщалось, в 2024 году с месторождения было добыто 28 млрд кубометров газа. Таким образом, в 2025 году этот показатель снизился на 3,6%.

    За отчетный год с месторождения также добыто порядка 4 млн тонн конденсата (примерно 32 млн баррелей), что соответствует показателю 2024 года.

    "В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 77 млн кубометров в сутки или примерно 28 млрд кубометров в год ", - отмечается в сообщении.

    Контракт на разработку месторождения Шахдениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

    Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99 %), ЛУКОЙЛ (19,99 %), TPAO (19 %), NICO (10 %) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (16,02 %), MVM (5%)

    Шахдениз добыча газа конденсат BP-Azerbaijan
    Ты - Король

