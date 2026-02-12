BP в 2025 году добыла с Шахдениз 27 млрд кубометров газа

Компания BP-Azerbaijan в 2025 году добыла с месторождения Шахдениз 27 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, в 2024 году с месторождения было добыто 28 млрд кубометров газа. Таким образом, в 2025 году этот показатель снизился на 3,6%.

За отчетный год с месторождения также добыто порядка 4 млн тонн конденсата (примерно 32 млн баррелей), что соответствует показателю 2024 года.

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 77 млн кубометров в сутки или примерно 28 млрд кубометров в год ", - отмечается в сообщении.

Контракт на разработку месторождения Шахдениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99 %), ЛУКОЙЛ (19,99 %), TPAO (19 %), NICO (10 %) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (16,02 %), MVM (5%)