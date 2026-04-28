Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    BP сообщила о росте прибыли в 2,3 раза на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    BP сообщила о росте прибыли в 2,3 раза на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Британская нефтегазовая компания BP сообщила о резком росте прибыли в I-ом квартале 2026 года на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные BP.

    Отмечается, что компания зафиксировала более чем двукратное увеличение прибыли на фоне роста цен на нефть. С начала марта котировки существенно выросли из-за атак и фактического закрытия Ормузского пролива, через который обычно проходит около пятой части мировой торговли нефтью и СПГ.

    По итогам января-марта базовая прибыль BP составила $3,198 млрд, превысив ожидания аналитиков, прогнозировавших около $2,7 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $1,381 млрд. Таким образом рост прибыли составил в 2,3 раза.

    В компании прямо указали, что рост прибыли связан с увеличением цен на нефть и "исключительно успешную торговлю".

    При этом, отмечает телеканал, BP практически не пострадала от конфликта на Ближнем Востоке: основная добыча компании сосредоточена в Северной Америке, что позволяет получать выгоду от роста цен при минимальных перебоях. Тем не менее компания отметила, что объемы добычи и маржа по топливу остаются чувствительными к развитию ситуации на Ближнем Востоке.

    Акции BP на утренних торгах во вторник выросли на 2,5%.

