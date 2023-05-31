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BP собирается завершить бурение новой оценочной скважины на АЧГ

BP собирается завершить бурение новой оценочной скважины на АЧГ Компания BP почти завершила бурение оценочной скважины для определения продуктивности глубоких газовых пластов (deep-gas) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия.
Энергетика
31 мая 2023 г. 13:29
BP собирается завершить бурение новой оценочной скважины на АЧГ

Компания BP почти завершила бурение оценочной скважины для определения продуктивности глубоких газовых пластов (deep-gas) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

По его словам, ожидается, что полученные данные будут обнародованы до конца лета.

"Необходим анализ полученной информации, сравнение данных, обсуждение с коллегами. Все это занимает определенное время. Думаю, что там завершена основная работа", - сказал Б. Асланбейли.

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. А 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и распределении добычи. Настоящее соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Акционерами АЧГ являются следующие компании: BP (30,37 %), SOCAR (25%), MOL Group (9,57 %) INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

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Версия на английском языке bp nearing completion of drilling new appraisal well at ACG
Версия на азербайджанском языке BP AÇG-də yeni qiymətləndirmə quyusunun qazılmasını yekunlaşdırmaq üzrədir

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