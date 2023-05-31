BP собирается завершить бурение новой оценочной скважины на АЧГ

Компания BP почти завершила бурение оценочной скважины для определения продуктивности глубоких газовых пластов (deep-gas) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия.

Компания BP почти завершила бурение оценочной скважины для определения продуктивности глубоких газовых пластов (deep-gas) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

По его словам, ожидается, что полученные данные будут обнародованы до конца лета.

"Необходим анализ полученной информации, сравнение данных, обсуждение с коллегами. Все это занимает определенное время. Думаю, что там завершена основная работа", - сказал Б. Асланбейли.

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. А 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и распределении добычи. Настоящее соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Акционерами АЧГ являются следующие компании: BP (30,37 %), SOCAR (25%), MOL Group (9,57 %) INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).