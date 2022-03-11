BP: В этом году добыча в рамках "Шахдениз" выйдет на плато

Оператор крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане BP планирует в этом году выйти на плато добычи газа на месторождении "Шахдениз".

Оператор крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане BP планирует в этом году выйти на плато добычи газа на месторождении "Шахдениз".

Об этом Report сообщает со ссылкой на вице-президента компании по Азербайджану, Грузии и Турции Бахтияра Асланбейли.

Как заявил Асланбейли журналистам, уже в этом году с "Шахдениз-2" будет добываться 16 млрд кубометров газа в год, то есть максимально запланированные объемы. Плато добычи газа будет продолжаться несколько лет.

В настоящее время продолжается бурение второй разведочной скважины на мелководье Каспия вокруг Абшеронского полуострова (проект SWAP). После завершения этой скважины и проведения мобилизационных работ, самоподъемная буровая установка Satti будет передислоцирована на новую точку бурения.

"Это будет третья и последняя запланированная к бурению разведочная скважина на площади SWAP", - заметил Асланбейли.

Он также подтвердил сроки введения в строй новой платформы на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". Строительство опорного блока и верхних строений для платформы ACE продолжается на судостроительных заводах близ Баку.

С учетом прогресса проекта ACE почти на 70% срок его запуска ожидается в 2023 году.