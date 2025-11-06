Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    BP раскрыла объем добычи с АЧГ за 9 месяцев 2025 года

    Энергетика
    • 06 ноября, 2025
    • 12:20
    BP раскрыла объем добычи с АЧГ за 9 месяцев 2025 года

    Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2025 года составила около 89 млн баррелей (т.е. 12 млн тонн).

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации оператора блока компании "BP-Azerbaijan".

    В январе-сентябре 2024 года с данной контрактной площади суммарно было добыто 93 млн баррелей нефти. Таким образом, в отчетный период 2025 года этот показатель снизился на 4,3%.

    Среднесуточная добыча нефти в январе-сентябре 2025 года составила 327 тыс. баррелей (годом ранее - 339 тыс. баррелей). С платформы "Чыраг" добывалось в среднем 21 тыс. баррелей сутки (в январе-сентябре 2024 года – 23 тыс. б/с), с платформы "Центральный Азери" - 88 тыс. б/с (96,5 тыс. б/с), "Западный Азери" - 75 тыс. б/с (75,5 тыс. б/с), "Восточный Азери" - 43 тыс. б/с (51 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" - 52 тыс. б/с (57,4 тыс. б/с), "Западный Чираг" - 24 тыс. б/с (29,1 тыс. б/с), "Центральный Восточный Азери" - 24 тыс. б/с (6,5 тыс. б/с).

    Проект АЧГ 18 февраля отметил 20-летие добычи первой нефти с платформы "Центральный Азери". До сих пор с этой платформы было добыто в общей сложности 1,2 млрд баррелей (155 млн тонн) нефти.

    На конец третьего квартала на АЧГ эксплуатировались в общей сложности 145 нефтедобывающих скважин, 48 водонагнетательных скважин и 10 газонагнетательных скважин.

    В течение трех кварталов года на АЧГ были пробурены и завершены 6 нефтедобывающих, 4 водонагнетательные и 1 газонагнетательная скважины.

