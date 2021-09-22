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BP остановит на капремонт платформу "Чираг"

BP остановит на капремонт платформу "Чираг" British Petroleum (BP) проведет плановое техническое обслуживание (капитальный ремонт) на платформе "Чираг".
Энергетика
22 сентября 2021 г. 15:16
BP остановит на капремонт платформу Чираг

BP Azerbaijan завтра остановит платформу "Чираг" на капитальный ремонт и техобслуживание оборудования почти на месяц.

Как передает Report со ссылкой на BP, добыча нефти на "Чираг" будет приостановлено 23 сентября примерно на 25 дней, чтобы обеспечить эффективное техническое обслуживание, инспекцию и проектирование.

Во время капитального ремонта будут заменены наконечники факелов, модернизирована система зажигания, заменены клапаны и осуществлены другие необходимые работы.

Важной частью капремонта станет выполнение проекта по созданию системы газлифта на "Чираг", ввод которого будет способствовать увеличению срока жизни месторождения, росту добычи и повышению безопасности технологических процессов.

Этап планирования остановки начался в 2020 году, она включена в годовую программу работ и бюджет на 2021 год. Она отражается в годовом прогнозе производства.

Добыча с других платформ на "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), а также платформ на месторождении "Шахдениз", операции на Сангачальском терминале и экспортные операции через "Баку-Тбилиси-Джейхан", западный маршрут и "Южно-Кавказский трубопровод" будут продолжаться в обычном режиме.

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Версия на английском языке Production from Chirag platform to be suspended for 25 days
Версия на азербайджанском языке “Çıraq” platformasında hasilat profilaktik işlərə görə 25 gün dayandırılacaq

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