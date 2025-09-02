BP: Проблема с сырой нефтью в терминале Джейхан успешно решена
Энергетика
- 02 сентября, 2025
- 12:12
В компании BP-Azerbaijan сообщили о полном устранении проблемы сырой нефтью в терминале Джейхан.
Об этом представители компании сообщили Report.
"Сырая нефть во всех резервуарах терминала соответствует принятым спецификациям. Операции по загрузке сырой нефти на танкеры осуществляются в нормальном режиме", - отметили в компании.
