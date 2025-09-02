    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    BP: Проблема с сырой нефтью в терминале Джейхан успешно решена

    Энергетика
    • 02 сентября, 2025
    • 12:12
    В компании BP-Azerbaijan сообщили о полном устранении проблемы сырой нефтью в терминале Джейхан.

    Об этом представители компании сообщили Report.

    "Сырая нефть во всех резервуарах терминала соответствует принятым спецификациям. Операции по загрузке сырой нефти на танкеры осуществляются в нормальном режиме", - отметили в компании.

